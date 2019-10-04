الامارات | «الشارقة للتراث» يشارك في مبادرة «أنتم البركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتراث» يشارك في مبادرة «أنتم البركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين، شارك معهد الشارقة للتراث، في مبادرة «أنتم البركة»، التي نظمتها مفوضية مرشدات الشارقة، في مجلس الشواب بمنطقة قلب الشارقة، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب كبار السن، وتمضية بعض الوقت معهم.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «تسعدنا المشاركة في مثل هذه المبادرات الاجتماعية والخيرية، التي تشكل فرصة لنا للقاء فئات اجتماعية مختلفة، وتعميق أواصر الترابط معها، وتعزيز التواصل الاجتماعي في ما بينها، بالإضافة إلى أننا حرصنا في هذه المشاركة على بث الفرحة في نفوسهم، كونها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا جميعاً».

ويسهم معهد الشارقة للتراث في الحفاظ على الموروث التاريخي الذي يشكل الهوية الثقافية للحضارة الإنسانية، ويضع الخطط والبرامج المتنوعة، بهدف تعزيز المعرفة بالتراث الثقافي، وينظم العديد من الفعاليات والنشاطات الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.