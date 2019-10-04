أجمل الأنماط التي ظهرت على منصات الأزياء لصيف ٢٠١٩

عالم الموضة متكرر ومتغير في الوقت عينه، فهو بمعدل كل ستة أشهر سنوياً يقدم لنا الأنماط والموديلات الجديدة التي ستشكل الخطوط العريضة لموضة العام الجديد. وكما كل عام هناك الأنماط الجميلة، والاخرى المقبولة وتلك السيئة وطبعاً الفئة التي لا تصلح إلا لمنصات عروض الأزياء. الموسم القادم هو موسم عودة طلات اللون الواحد ولكن هذه المرة مع الابيض والكريمي وطبعاً على الرجال البدء بالتدرب على وضع القميص أسفل السروال بطرق مختلفة ومتعددة.

اختر إطلالاتك من أبرز صيحات صيف 2019

الأنماط الرائجة عديدة ولكننا سنختار أفضلها والتي ترضي مختلف الاذواق والتي يمكن بالفعل تطبيقها على أرض الواقع. مثلاَ من الأنماط التي ظهرت وبقوة في كل عروض الازياء هي إرتداء سترة البدلة من دون قميص أي سروال وصدر عال وسترة اما مغلقة او مفتوحة، نمط لا نظن أن الرجال العرب سيتحمسون لاعتماده.

والآن فلنتعرف على أفضل انماط موضة ربيع وصيف ٢٠١٩ للرجال.

موضة ربيع وصيف ٢٠١٩ قدمت لنا بدلات ولكنها عملياً ليست كذلك. البدلة من الناحية النظرية هي قطعتين من الملابس من القماش نفسه يصار الى إعتمادهما معاً.. ومن هذه النظرية انطلقت دور الأزياء وبدأت بالتجربة حتي قدمت لنا بدلة لا تشبه البدلات المتعارف عليها ولكنها كذلك وهي عادة قائمة على تطابق كلي بين قماش القميص والسروال أو بين السروال والسترة. والنتيجة كانت انها تشبه البدلات الى حد ما ولكنها خالية كلياً من السمات الرسمية لها. أوليفر سبنسر قدم لنا بدلة باللون الاخضر مستوحاة من الملابس العسكرية ولكنها مع سترة الحقل وليس السترة الرسمية المتعارف عليها والحال نفسه ينطبق على دور الازياء الاخرى.

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بطبيعة الحال هذا لا يعني ان البدلة بشكلها الرسمي ستختفي، فهذا مستحيل، هي باقية ولكن النمط هذا هو دمج بين سترة تندرج في إطار ملابس الكاجوال، مع سروال من القماش نفسه مع أو من دون ربطة عنق.. اي تحوير بسيط للمبدأ الاساسي للبدلات ولكن الشكل والنتيجة النهائية مختلفة تماماً عن البدلات التقليدية.

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