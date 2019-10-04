مجموعة "كيت سبيد نيويورك" لخريف عام 2019

يتميز خريف عام 2019 بإطلالة متألقة ناعمة وفخامة راقية، حيث تواصل

المديرة الإبداعية نيكولا غلاس التركيز على الرموز المتجددة للعلامة

والتي اطلقتها في مجموعتها الأولى من خلال مقاربة فريدة في التعامل مع

الألوان والنقشات وعناصر التصميم المتميزة، لتحافظ بذلك على هوية العلامة

وشخصيتها البارزة فيما تلتزم بالوفاء بوعدها بـ "الأنوثة المتفائلة".

تتمثل أبرز عناصر الموسم في المزج بين إطلالات السبعينات والاربعينات في

خطوط انسيابية وأقمشة جميلة، والذي تبرز فيه نقوش جلد الحيوانات (لأننا

نحب نقش الفهد والتمساح والأفعى والنمر بالقدر ذاته)، إلى جانب الأقمشة

ذات الملمس الغني ورسومات الأزهار والقصّات الناعمة والألوان الراقية

التي تعكس هالة من الحيوية والألق.

نمزج بين ألوان الخريف العميقة كالبني الدافئ ولون القرفة والتوت

بالدرجات الزاهية والمرحة، فما يمثل اللون الليلكي الدرجة المحايدة في

المجموعة ليتناسق مع مختلف الألوان من درجات البني الدافئ إلى الأخضر

الغامق والذهبي المحمر.

أما الموديلات فتتمحور حول المزج بين النقشات والأقمشة المختلفة (كنقش

جلد التمساح وقماش الكوردروي لتحقيق التوازن المثالي بين اللمعان البراق

والأقمشة الناعمة غير اللامعة)، والنقوش التي تثير الرغبة بالاستكشاف

(الأزهار التي تبدو كنقوش الحيوانات) والإطلالات الراقية التي تضفي عليها

الإكسسوارات المرحة لمسة متفرّدة، ومنها ارتداء حقيبتين معاً أو

التوربان والملابس الضيقة البراقة.

تواكب مجموعة خريف العام 2019 عدداً من خطوط الموضة التي ظهرت في عروض

الأزياء العالمية للموسم، ومنها الملابس المستوحاة من السبعينات ودرجات

اللون الأرجواني ونقشات جلود الحيوانات والازهار والمعاطف البارزة والقطع

المنفصلة وارتداء حقيبتين معاً.

الملابس الجاهزة

تتألق تشكيلة الملابس الجاهزة من خلال استخدام الأقمشة الجديدة والنقوش

والألوان واللمسات والتطريز المتجدد، فيما تتناغم التفاصيل البسيطة

والمثيرة معاً بانسجام تام.

ومن أبرز الخطوط التي تعرضها المجموعة، الفساتين ذات الألوان السادة

بدرجات خريفية رائعة، الفساتين القصيرة ذات الياقة الواسعة، السترات

المستوحاة من السبعينات والمنسّقة مع تنورات واسعة بخصر مرتفع من الصوف

والكوردروي، البلوزات ذات الياقات الدقيقة والفساتين ذات الحالات

والمصممة لتنسيقها مع البلوزات الواسعة والصوفية الخفيفة، ومن خلال

الكسرات الناعمة والزمّ في الأقمشة تتمتع القطع بمظهر ناعم مميز، فيما

تضيف الطبقات والكشكش حركة مميزة للأقمشة الانسيابية.

وتتمتع الكنزات الكبيرة والسترات الواسعة (والتي استوحيت بعض خطوطها من

ملابس الرجال) بأناقة بسيطة وتضم عدداً من السترات الواسعة والناعمة

والكابات المميزة.

حقائب اليد

نحب تنسيق حقيبتين معاً، وبخاصة عندما تكونان بنفس اللون مع اختلاف

المادة التي صنعت أو تضارب النقوش التي تحملها. نقدم هذا الموسم تجربة

متميزة في هذا الجانب، وهي تنسيق حقيبة الكاميرا مع حقيبة واسعة أو حقيبة

الهاتف مع أخرى بمقبض علوي. تقدم تشكيلة الخريف موديلات جديدة مع تجديد

الموديلات الأساسية بألوان وتفاصيل متجددة وحركات مبتكرة.

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ومن أبرز الخطوط في التشكيلة: حقيبة "كانديد" وهي حقيبة الكاميرا

المميزة التي تناسب الكاميرات الكلاسيكية أو الهواتف الذكية في جيبها

الأمامي، تتمتع الحقيبة بحمالة بلونين وسحابات ذات ألوان بارزة. أما

"رومي" فتتميز بجلد بنقش التمساح ومزيج من الجلد الناعم والبارز مع لمسة

جميلة بالقفل المعدني بشكل قلب. (نفضل الموديل الذي يحمل مقبضاً صغيرا في

الأعلى). وتتميز "تايت" بكونها حقيبة أنثوية الشكل بخطوطها المنحنية

والتفاصيل المميزة من الجلد فائق النعومة بلونين، وتحمل حقيبة "فرح"

حمالة طويلة وعدة جيوب مع قفل كبير بشكل قلب وتمتاز بالمخمل وجلد السويد

الناعم.

أما الحقائب المتجددة لهذا الموسم فهي حقيبة "نيكولا" ذات المقبض العلوي

والتي يمكن حملها بطرق مختلفة، وتتميز بالمزج بين النقوش والمواد فهي

تحمل نقش جلد الفهد والقماش الوبري وجلد الأفعى وجلد التمساح اللامع، إلى

جانب حقيبة "مارغو" الصغيرة الجديدة وعدد من الموديلات بألوان متعددة

بنقش جلد الفهد، وحقيبة "دولي" بالجلد المنقوش بطبعات جلود التمساح

والأفعى والقماش الوبري والجلود اللامعة. أما حقيبة "بيتي" فتتألق

بالألوان اللامعة والمزج بين الجلد والسويد، فيما تتسع حقيبة العمل

الجديدة "مولي" لحاسوب محمول قياس 13 بوصة وتبرز حقيبة "دوري" ذات الحجم

الكبير للغاية.

نقدم هذا الموسم الجزء الثاني من تشكيلة "Make it Mine" للحقائب، وهي

مجموعة راقية من الحقائب التي يمكن منحها طابعاً شخصياً بفضل الأقفال

والحمالات والأشكال المختلفة.

الحليّ

لا تزال تشكيلة الحلي متميزة بالرقي واللمسات العصرية والأنثوية، استوحيت

مجموعتنا "فيوتشر إيرلوم" من "كنوز السبعينات" ومنها الدبابيس بشكل

المحار والسباتي والتي تذكرنا بالأوسمة العسكرية، والخواتم والدبابيس

التي تحاكي شكل الخنافس أو اليعسوب.

وتحمل الأقراط والخواتم في مجموعة Cat Paw، والمصنوعة من مزيج من المعدن

والأحجار، لمسات تحاكي جمال الأحجار الكريمة فيما تبرز المشغولات

المعدنية بتفاصيل جميلة كقلادة تجسّد قطا يلاحق كرة. وتكتمل الإطلالة

بالخواتم الجميلة ذات الحجم الكبير.

وتتضمن التشكيلة كذلك مزيجاً عصرياً من الحجارة مع المعادن المطلية أو

الراتنج بألوان جميلة على الأكريليك والحجارة كاللون الليلكي مع البني،

أو اللون الأخضر الفاتح مع الأصفر والوردي.

وأخيراً نقدم سلسلة جديدة من قلادات الأحرف بحيث يقوم كل حرف على لغة

الرسم المرتبطة برمز السباتي (كما سترون تلك الأحرف كخيارات للتطريز على

حقائب اليد

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