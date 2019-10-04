"أمبريال إميرالد" عطر جديد مميز من "ذا ميرشنت أوف فينيس"

تمثّل مجموعة "مورانو إكسكلوسيف" تركيبة مثالية تجمع بين أعلى مستويات

الحرفية التي طالما اشتهرت بها مدينة البندقية (فينيسيا) وأكثر العطور

دقة والمبتكرة على أيدي أمهر العطارين المبدعين. وقد ازدادت هذه المجموعة

غنىً الآن مع العطر الجديد "أمبريال إميرالد".

عيون بلون الزمرد، وأزيز رداء الملوك ورائحة جليّة لأناقة لا حدود زمنية

لها... إنه "أمبريال إميرالد"، العطر الجديد الفتّان من "ذا ميرشنت أوف

فينيس" المستوحى من طائر الطاووس، من بين أكثر المخلوقات سحراً وروعة.

فقد ألهم هذا الطائر طوال آلاف السنين الأساطير والخرافات في الثقافات

الغربية والشرقية على حدّ سواء، ولطالما نسبت إليه تلك الأساطير أكثر

المعاني روعة: الجمال وطول العمر والحب، جنباً إلى جنب مع التفاخر

والفخامة والاعتزاز. فالعروض المبهرة والمذهلة التي كان هذا الطائر يقوم

بها قد أسرت عقول الناس من حوله وأربكت نظراتهم، كما استمرت الأساطير

التي لا تُعدّ ولا تُحصى بسردها.

وللاحتفال بأناقة فينيسيا (البندقية) وروعتها، استوحت "ذا ميرشنت أوف

فينيس" من هذه الأنماط الخضراء الزمردية والزرقاء، ومن ثم ابتكرت هذه

التحفة الشمية الجديدة. وتتميز مجموعة "مورانو إكسكلوسيف" بحاسّة شمية

نقية وباحتوائها على نسبة عالية من الزيوت الأساسية التي تترك أثاراً

معطرة تدوم لوقت طويل.

وتمتاز الطبقة العليا (مقدمة العطر) بالبهجة، مع نفحات حمضية رائعة تنحت

العطر من الطبقة العليا إلى الطبقة القاعدية وتدغدغ الأحاسيس مصطحبة معها

مسحوق السوسن والفلفل الوردي حتى بلوغ ذروة المشاعر. وفي الطبقة الوسطى،

وهي قلب العطر، ينبعث عبير زهرة اليلانج وعصارة الورد التشيلي الخالصة

ينضم إليها باقة رائعة من زنبق الوادي بكل روعة زهور الياسمين ومسك الروم

وزهور البرتقال.

أما الطبقة القاعدية فتتكون من نفحات غنية باعثة على الدفء للعنبر الأبيض

الذي يُعانق البنزوين الثمين في رقصة حارة. وترافق الفانيلا الكريمية

والمسك المغلف عبق الباتشولي المستخدم في العطر بطريقة مبتكرة جديدة،

لعبير يبقى أثره معكِ لفترة طويلة، مخصص للسيدات اللاتي يعشقن ترك

بصماتهن أينما ذهبن، مثل عطر "أمبريال إميرالد"، إلى الأبد.

تتكون مجموعة "مورانوا إكسكلوسيف" من سبعة عطور مركزة حصرية، وهي:

"إمبريال إميرالد"، و"كراكيل" و"أرابيسك" و"ليبرتي" و"فينيغيا" و"روكوكو"

و"فينيسيا". يتميز كل عطر بتركيزه العالي، وبصمته المميزة المبتكرة على

يد أمهر الخبراء: تُضفي نفحات قلب العطر التي تتكون من عبير الزهور

والروائح الشرقية طابعاً فريداً مميزاً لكل عطر

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