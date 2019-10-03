رضوى الشربيني عن صاحب واقعة "التورتة": محدش علمه يعني إيه رجولة

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة هروب "مصطفى"، والمعروف إعلاميا بـ "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطبته، إنه لم يتعلم معنى الرجولة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "هي وبس" على شاشة "CBC سفرة": "محدش علمك حاجة اسمها زي مدخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناتس ليها حرمة مش تورتة، محدش علمك إن العيال الصغيرة في المدارس بيعلموهم الفرق بين الرجل ورجل الترابيزة، وإن رجل الترابيزة هي جماد لا يتحدث لكن الرجل بيتربط من كلمته".

وتابعت: "دينك معلمكش حاجة اسمها (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، ومتعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف، ولازم تكون بأدب، واضح إن محدش علمك عشان ماما وصلت ورا خالو، أنت كنت عايز تعملها فضيحة بجلاجل، ليه واحد يسيب خطيبته في القاعة وياخد بعضه ويمشي، يوقف حالها ويشوه سمعتها ويكسر قلبها".