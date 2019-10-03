رضوى الشربيني عن "مصطفى تورتة": "اختاروا دكر لبناتكم"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، تعليقا على واقعة هروب "مصطفى" والمعروف إعلاميا بـ "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطبته، إن صاحبة الواقعة يجب أن تشكر الظروف التي أبعدتها عن هذا الشاب.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "هي وبس" على شاشة "CBC سفرة": "ربنا كريم وبيعوض وجايز ساعات يحط في طريقك أشباه الرجال عشان أما تقابلي الراجل الصح وتعرفي قيمته ويعرف قيمتك وتعرفي إن ربنا بيجازي براجل محترم".

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وتابع: "ربنا طبطب عليكي واحنا بنطبطب عليكي ومصر والعالم العربي كله طبطب عليكي".

وأكدت: "أنا عارفه إن جالك طقم ذهب محترم من شركة محترمة، وأنتِ رفضتيه وجالك دعوات ورحلات وأنتِ رفضتيها".

وأضافت: "الناس لازم تحسن الاختيار لأن اللي بيقعد جنب بنتك في الكوشة دا راجل مكمل مش ضيف هيقعد ويمشي، النسب مهم، ولازم تختاروا دكر لبنتكم، واختاروا واحد يقعد جنبكم في الكوشة".