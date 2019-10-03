بعد اقتراح تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول.. أمهات: ممكن نخلص من الدروس الخصوصية

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والاتصالات، بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين.

أراء الأمهات حول هذا القرار: المدرس هيراعي ضميره ولو على حسابنا مش عايزين

كان لهذا القرار رجع صدى من أمهات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، حيث أبدى بعض أولياء الأمور موافقتهم لضمان قيام العملية التعليمية داخل الفصول.

وقالت هند شاهين، ولية أمر طالب بالمرحلة الإعدادية: "فعلا كل مدرس بالطريقة دي هيراعي ضميره وهيشرح كويس وهنخلص من الدروس الخصوصية".

وتساءلت نيرة طارق، ولية أمر طالبة في الصف الأول الثانوي، عن التكلفة التي سيتحملها أولياء الأمور لتركيب الكاميرات في الفصول: "الاقتراح كويس بس ده على حساب مين لو على أولياء الأمور يبقى بلاش منه كفاية مصاريف".

Advertisements

وأبدى بعض أولياء الأمور إعجابهم بالاقتراح المقدم ولكن بعد توفير كافة الخدمات للطلاب في المدارس، وهو ما أكدته ندى حامد، ولية أمر طالبة بالصف الخامس الابتدائي، "الاقتراح حلو بس لازم نوفر كل الخدمات للطلاب داخل الفصول واختيار مدرسين مؤهلين قبل التفكير في الكاميرات".

وأضافت نورهان أحمد، ولية أمر طالبة بالصف الأول الثانوي: "هناك مشكلات كثيرة يعاني منها الطلاب في المدارس منها تكدس التلاميذ داخل الفصول فيجب وضع حلول لهذه المشكلة ثم التفكير في الكاميرات لمراقبة أداء المعلمين داخل الفصول".

أستاذ قانون: من مصلحة الطلاب مراقبة أداء المعلمين

من جانبه، أكد أستاذ القانون، نبيل سالم، أن من مصلحة الطلاب مراقبة أداء المعلمين داخل الفصول لضمان نجاح العملية التعليمية وينتهي لضمان المصلحة العامة.

ووقال لـ"هُن"، إن عقوبة المعلم الذى ترصده الكاميرات مقصرا عن أداء عمله تحدد حسب قرار مجلس النواب بعد الموافقة على هذا القرار.