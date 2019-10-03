رضوى الشربيني عن واقعة "التورتة": ربنا رفع ستره عنه

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة هروب "مصطفى" والمعروف إعلاميا بـ "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطبته، قائلة: "إن الله رفع ستره عنه".

وأضافت خلال تقديمها برنامج "هي وبس" على شاشة "CBC سفرة" :"وبقيت أبو تورتة عبرة لمن يعتبر، وعرف أن القوي فيه اللي أقوى منه، وكويس إن أنت عملت كدة، وكفاية أنك أخدت اللي أخدته من رجالة وبنات وشباب مصر والوطن العربي".

وتابعت: "أهو كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحة أهو أنت اللي اتفضحت ولو فيه بطة ماشية مش هترضى تبصلك".

Advertisements

واستطردت: "أما بالنسبة لأهل الدرش، مفيش فرد واحد من أهله قاله حرام عليك يا ابني واتقي الله، وعندنا بنات، ولو مش عايزها قولها تلغي الخطوبة بكرة واتقي الله".

وواصلت: "لو أنت بتقول إنها شتمت أمي أو طولت لسانها على أمي، إنهي يا مؤدب بالمعرف وقول مش عايز أكمل خطوبة، واتكلي على الله من هنا، ومفيش حد عاقل عنده رحمة وقلب يقول لابنهم ارحم البنت وسمعتها".

وتابعت: "أنا مبسوطة من القصة دي لسبب واحد، إنك هتكون عبرة لمن يعتبر، وعبرة لأي شبه راجل يفكر يفضح بنت هتكون دي نهايته ونتيجته".