صاحبة واقعة التورتة: سجلت الحكاية نصيحة للناس ومش عايزة شهرة

قالت نهال شعبان، صاحبة واقعة التورتة، إنها سجلت ما حدث لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كنصيحة للفتيات حتى لا يحدث معهن مثلما حدث معها: "ننصح الناس إن محدش يقع ومش عايزة شهرة ولا أي حاجة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على فضائية "CBCSofra"، أنها لم تشعر بـ"الفضحية" جراء ما حدث معها "الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة وأنا وسط أهلي وصحابي، ولا هتكون فضيحة إنه سابني ومشي"، موضحه أنها ليست حزينة بما حدث لها من خطيبها السابق.

وقالت لها الإعلامية رضوى الشربيني: "أهو ابن حلال طلبها وخدها خلاص، ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها ودي مش حفرة دي بركة وهو كده انتهي".