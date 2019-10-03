المكياج الزهري لإطلالة مميزة خلال موسم صيف 2019

يتصدّر اللون الزهري لوحة ألوان مكياجك في الصيف المقبل. فقد برز بمختلف

درجاته الداكنة والزاهية في مكياج عروض ربيع وصيف 2019 ومنح إطلالات

العارضات لمسة من الأنوثة الرقيقة التي تحلم بها كل فتاة. وقد لاحظنا

توجّه العلامات التجارية الكبرى إلى إدخال هذا اللون في مستحضرات التجميل

التي قدّمتها لهذا الموسم.

كان المكياج الزهري بارزاً في عرض جيورجيو أرماني Giorgio Armani حيث تمّ

تنسيقه مع خصلات شعر العارضات بأسلوب لافت. ظلال العيون كانت باللون

الزهري الناعم، أُرفقت مع القليل من الماسكرا السوداء وأحمر شفاه غلوس

باللون الزهري أيضاً. فبدت ملامح الوجه ناعمة ومشرقة.

أما في عرض غي لاروش Guy Laroche فظهرت العارضات بحواجب ملوّنة بدرجات

زاهية ومنعشة منها ما جاء بدرجات الزهري القويّة. قد لا تكون هذه الصيحة

مناسبة لكل الأوقات ولكنها من دون شك تليق بإطلالات جريئة ولافتة

تختارينها في سهراتك الصيفية.

اللون الزهري كان بارزاً أيضاً في عرض أكني Acne على خدود العارضات

اللواتي ظهرن من دون مكياج باستثناء لمسة البلاش التي أضاءت ملامح

وجوههن، وهو ما جعل درجات الزهري تبرز أكثر. بإمكانك أن تعتمدي مكياجاً

ناعماً أو حتى أن تكتفي بالبلاش الزهري لتنعمي بملامح جذابة وهادئة.

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ومن مكياج العروض الذي سجّل فيها اللون الزهري وجوداً بارزاً، عرض سافاج

X فانتي SavageXFenty والذي ظهر فيه هذا اللون بقوّة على ملامح الوجه

كاملة، حيث تم اعتماده بدرجة داكنة كظلال عيون وبلاش وغلوس حتى أن ظلال

العيون غطّت الحواجب فبدا اللون قوياّ.

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