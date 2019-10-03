أفكار متنوّعة لتنسيق جاكيت "البليزر" لإطلالة مميزة

قد تملكين الكثير من جاكيتات البليزر في خزانتك ولكنك لا تتقنين تنسيقها بطرق مختلفة أكثر عصرية من الاطلالة الكلاسيكية المعتادة لارتدائها. وانت اليوم تبحثين عن بعض الافكار الجديدة لستايلات مختلفة ومتنوّعة. لذا نعرض لك من خلال هذه الصور أجمل أفكار لتنسيق البليزر في إطلالات يومية ملفتة.

غالباً ما تنسّق الجاكيت البليزر مع السروال الكلاسيكي، لكن ماذا عن السروال الكارجو الواسع؟ انّه من الخيارات المطروحة أيضاً لاطلالة غير تقليدية.

اطلالة متقنة التنسيق مع البليزر الكلاسيكية باللون الابيض المتناسقة مع التنورة الميدي الضيقة المزينة بالدانتيل الاسود ومعهما البلوزة السوداء الشفافة.

تنسيق آخر للبليزر الطويلة المنسقة مع التي-شيرت الكلاسيكية العادية ومعهما السروال الضيق الذهبي البراق والحذاء الرياضي.

ستايل رائع وعصري احصلي عليه من خلال تنسيق البليزر الطويلة باللون البيج مع الشورت القصير من اللون نفسه وزينيها عند الخصر بالحزام البني العريض.

طريقة أخرى لتنسيق البليزر في اطلالاتك حيث تنسقينها مع السروال الواسع ذات الخصر العالي وترتدين اسفلها كروب توب من لون البليزر عينه.

طريقة عصرية ومبتكرة لتنسيق البليزر في اطلالاتك حيث تختارينها طويلة وتنسقينها مع الفستان الميدي لتضفي اللمسة الابداعية الى الاطلالة.

لاطلالة ملفتة بالبليزر يمكنك أن تنسقيها مع البدلة الرسمية النسائية الملائمة للاطلالات المهنية فتكون كلها ذات لون موحد فتحصلين على تناغم أكبر.

يمكنك أن تختاري البليزر الطويلة بنقشة الكارو الرائجة مع التقليمات الناعمة الزهرية اللون وتنسقيها مع التنورة القصيرة والقميص الابيض الكلاسيكي.

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