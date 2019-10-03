علامة "أم أر بي" تطرح مجموعتها الكبسولية العاشرة والأكبر حتى الآن لموسم خريف وشتاء 2019

أعلنت علامة MR P. الخاصة بـ MR PORTER، موقع التسوّق الفاخر الحائز على العديد من الجوائز والمتخصّص في الأزياء الرجالية، عن طرح مجموعتها الكبسولية العاشرة والأكبر حتّى هذا التاريخ.

تُطلق العلامة المتوفّرة حصراً على موقع MR PORTER لوازم أساسية في خزانة كل رجل من وحي صيحات الموسم، خمس مرّات في السنة، انطلاقاً من فلسفة العلامة ومفادها "القطع المريحة، والتفاصيل الذكية، والستايل الذي لا يفقد رونقه مع مرور الزمن".

وتنطلق المجموعة الجديدة في 2 سبتمبر وتشمل 112 قطعة خريفية من أزياء جاهزة وأحذية وأكسسوارات، وللمرة الأولى تشمل الأحزمة.

وتستمدّ الوحي من أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات في باريس، وتطرح الأزياء الرجالية الفرنسية الكلاسيكية بقصات حديثة وبباليت خريفية تشمل الكحلي والبني والزيتي والأصفر المائل إلى البني والبني والأبيض.

تتألّف مجموعة الأزياء الجاهزة من 65 قطعة، أبرزها سترة كحلية مصمّمة من جلد النوبوك، وقميص مصمّم من القطن والمخمل المضلّع باللون الأصفر المائل إلى البني، وسروال مصمّم من القطن والمخمل المضلّع باللون البيج، وسترة رسمية زرقاء مصمّمة من فرو الخلد، وكنزة مضلّعة مع ياقة عالية مصمّمة من الصوف البني، وسترة مصمّمة من صوف الشيرلينغ بلون البني الفاتح والبيج، ومعطف واسع مزوّد بحزام ومصمّم من صوف الألباكا.

تطرح العلامة أيضاً 13 حذاءً جديداً يشمل جزمة مصمّمة من الجلد الناعم الأسود ونسخة حديثة من حذاء الديربي Jacques Derby Shoes الذي اشتهرت به العلامة.

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وللمرة الأولى، تطرح العلامة أحزمة مزوّدة ببكل فضية، وتشمل حزاماً من الجلد الأسود عرضه 2,5 سم، وثلاثة أحزمة مصمّمة من الجلد البني والكحلي والأسود عرضها 3 سم، وحزام محبوك باللون البني عرضه 3,5 سم.

كما تضمّ المجموعة سبعة أوشحة من الصوف وخمس قبّعات، كلها مصمّمة من الصوف المضلّع والمحبوك في اسكتلندا.

وكما هو الحال مع كل مجموعة جديدة، تكمّل هذه القطع الموسمية المجموعة الأساسية المؤلّفة من 36 قطعة ملابس، و6 أكسسوارات و8 أحذية.

وتتراوح الأسعار بين 92 درهماً إماراتياً و5216 درهماً إماراتياً، كما يُشار إلى أنّ مجموعة Mr P. المقبلة ستُطرح في شهر نوفمبر.

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