مجموعة Max Mara لربيع وصيف 2020 مستوحاة من التسعينات

من ضمن عروض أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2020، طرحت علامة Max Mara مجموعة أزياء مميّزة جداً، مستوحاة من حقبة التسعينات. فأتت التصاميم معبّرة عن حالة المرأة الواثقة من نفسها والمستعدّة دوماً للتحديات، وذلك من خلال التصاميم العملية.



الأزرق والرمادي لربيع وصيف 2020 من Max Mara

تضمّنت المجموعة أكثر من 50 تصميم من بينها الفساتين الساتان، البدلات الرسمية، الترانش، والجوارب العالية الساق. وقد تزيّنت هذه المجموعة الرائعة من Max Mara بالألوان الحيادية الباستيل ولون الأسود والرمادي، بمرافقة الأقمشة الجامدة وبنقشة المربّعات.

الزهري والأسود لربيع وصيف 2020 من Max Mara

والجدير ذكره، وقد شهدناه في أكثر من عرض أزياء، رواج القبعاتالمنسّقة مع اسلوب الملابس وألوانها. يبدو أنّ ربيع وصيف 2020 سيتمتّع برواج أكسسوار القبّعة الذي يُضفي أسلوباً عملياً وحيوياً على اللوك.

الألوان الترابية والمحايدة لربيع وصيف 2020 من عرض Max Mara

وقد استوحت الدار المجموعة من فيلم لم يصوّر بعد للكاتبة والمؤلفة البريطانية Natasha Walter على أن يُنصف النساء بشكل مثالي. ويرتكز هذا الفيلم على النساء الجاسوسات، وبالتالي نجد المجموعة متأثّرة بتصاميم "مخابراتية" أنيقة وأنثوية.

Advertisements

اللون الأبيض لربيع وصيف 2020 من عرض Max Mara

ومن ناحية أخرى، استعانت Max Mara بـ 3عارضات أزياء مشهورات، وهنّ الشقيقتان بيلا وجيجي حديد، وكايا غيربر، الأمر الذي أضاف لمسة عالمية إلى العرض.

ألوان الباستيل والساتان لربيع وصيف 2020 من Max Mara

وفي النهاية، وبفضل هذه المجموعة الفريدة، ستتمتّع امرأة Max Mara في موسم ربيع وصيف 2020 بالثقة والاستعداد التام لمواجهة كل الاحتمالات والتحديات. فهي حاضرة لحفلات الكوكتيل التي تتماشى مع مهمتها، إذ سيتوفّر لها قطع جميلة من ا لتنانير الطويلة المزينة بطبعات paisley وفساتين من قماش انسيابي بألوان الباستيل مع مشابك حادة المظهر، بالإضافة إلى قطع من الحرير مزينة بخطوط مائلة.

قد يهمك ايضاً:

دور الأزياء العالمية تُطلِق تشكيلة مميَّزة من البدلات الرسمية