لمرضى الضغط المرتفع.. إسعافات أولية للسيطرة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يعد الضغط المرتفع من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، والتي تهدد المرضى بمضاعفات خطيرة، وذلك كالإصابة بالجلطات أو نزيف المخ، ويكون الأمر في منتهى الخطورة عندما يرتفع الضغط بشكل كبير ويصعب على المريض السيطرة عليه.
يقدم "الكونسلتو" في السطور التالية بعض الإسعافات الأولية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير:
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