من بينها "العقلة".. 5 تمارين رياضية لا يجب عليك ممارستها بمفردك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يلجأ الكثيرون إلى ممارسة التمارين الرياضية لخسارة الوزن ونحت الجسم وإظهار العضلات، في حين تسبب بعض التمارين الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، من بينها إصابة الظهر والعمود الفقري، لذا يراعى ممارستها تحت إشراف المختصين.
ويستعرض «الكونسلتو» في الصفحات التالية، 5 تمارين رياضية خطرة لا يجب ممارستها بمفردك، وفقًا لموقع "Cheat sheet":
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