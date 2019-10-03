الاكثر مشاهدة اليوم - “شاهد” قبلة “ساخنة” جدا من أحمد الفيشاوي لزوجته تثير جدلا واسعا: “الصلاة على النبي”

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، برفقة زوجته ما عرضه لهجوم وانتقادات عنيفة.

الفيديو الذي نشره “الفيشاوي” على صفحته بانستجرام ظهر فيه مع زوجته في حالة رومانسية، ويتبادلا فيه العبارات الرومانسية باللغة الإنجليزية، وبعدها يقبلها الفيشاوي قبلة ساخنة ويقول: “الصلاة على النبي”.

وكان أحمد الفيشاوي قد غادر مهرجان الجونة قبل نهايته، الأمر الذي أوجد بعض الشائعات عن خلافات نشبت بين الفيشاوي ‏وزوجته، ولكنه نفى ذلك وأكد على مغادرته الجونة لاستكمال تصوير دوره في فيلم “عقد الخواجة”.‏

يشارك الفيشاوي في “عقد الخواجة” مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد ‏أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا ‏المخرج محمد ياسين‎.‎

ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها، والفيلم من إنتاج شركة‎ Snaper ‎التى ‏أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وبدأت الفنانة هيفاء وهبي التحضير للفيلم. ‏