الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد| الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي تفضح رامز جلال!

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي انها تلّقت أجراً مقابل مشاركتها في برنامج المقالب التي يقدّمها الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان.

وأعربت هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من الفنانين الذي يهاجمون الفنان المصري رامز جلال صاحب برامج المقالب الشهيرة.

وقالت إن كل هؤلاء الفنانين يكونون على علم بالمقلب قبل المشاركة فيه، كما أنهم يتقاضون أموالًا مقابل ذلك، متسائلة: ”فلماذا يقومون بالتشهير به“.

وأكدت أنها كانت على علم بأنه برنامج مقالب ”كاميرا خفية“ قبل مشاركتها.

وذكرت أن أجرها في هذه الحلقة يساوي قيمة سيارة ونصف السيارة، موضحة أنه لا يصح مهاجمة رامز جلال من فنانين تقاضوا المال مقابل مشاركتهم في البرنامج.