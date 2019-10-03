الاكثر مشاهدة اليوم - ماذا قال مصدر أمني كويتي عن الفتاة التي تعرّت أمام أبراج الكويت وأشعلت غضباً واسعاً؟

في الوقت الذي لا زالت فيه حالة الغضب تسود مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيال الواقعة، قال مصدر أمني كويتي إن عمليات وزارة الداخلية لم تتلق اي بلاغ بشأن قيام فتاة -تبدو أوروبية-، بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها وتظهر بالمايوه البكيني على الارجح مقابل أبراج الكويت.

واضاف المصدر: ازاء عدم ورود بلاغ فإن دوريات العاصمة لم تتعامل مع الوافدة، لافتا الى ان ما صور عن الفتاة يشكل فعلا فاضحا.

ورجح المصدر ان تقوم ادارة الجرائم الالكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة مع احتمالية ابعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل احد معالم الكويت المهمة، سيما ان الابراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت.

والثلاثاء، تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو صادم، لفتاة تقوم بخلع ملابسها لتبقى بملابسها الداخلية أمام أبراج الكويت.

وأثار تصرّف الفتاة استياء رواد مواقع التواصل، وطالبوا بفتح تحقيقٍ في قيام القفتاة باستعراض مفاتنها بشكل مثير، في مشهد فاضح لا يليق برمزية المكان الذي يمثل دولة الكويت وشعبها.