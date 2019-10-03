الاكثر مشاهدة اليوم - إليكم النهضة التي يتفاخر بها ابن راشد في دبي.. المدرس استدرج تلميذه لفصل خال وهتك عرضه في مشهد صادم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بحادثة مشينة شهدتها إحدى المدارس الخاصة في دبي، وتمثلت في قيام معلم لغة عربية يبلغ من العمر 55 عامًا، بهتك عرض أحد تلاميذه.

وفي تفاصيل الحادثة، أحالت النيابة العامة في دبي مدرس لغة عربية يبلغ من العمر 55 عاماً إلى الجنايات بتهمة هتك عرض طالب عربي الجنسية 16 عاماً في أحد الفصول بالمدرسة، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وأفاد المجني عليه وهو طالب بإحدى المدارس الخاصة في دبي في تحقيقات النيابة أنه توجه يوليو الماضي إلى المدرسة للحصول على كشف الدرجات النهائية للعام الدراسي، وقامت والدته بتوصيله إلى المدرسة وانتظاره في مكتب الاستقبال، وأثناء تواجده في الممر تصادف وجود مدرس اللغة العربية الذي كان يدرسه وقام بالسلام عليه وأخبره أنه نجح في كل المواد ما عدا مادتي اللغة العربية والفيزياء.

وطلب منه المتهم الدخول إلى أحد الفصول الخالية القريبة واتجه برفقته إلى فصل، حيث كان خالياً، وأخذ يمازحه بأن قام بمسكه من رقبته وبعدها قام باحتضانه من الخلف والتصق به ووضع يده على صدر الطالب.

وغادر الطالب الصف وقص ما حدث على والدته التي كانت تحاول الاتصال به ولكنه لم يجب على الهاتف، والتي قامت بدورها بمراجعة المدرسة وأخبرتهم أنها ستقوم بفتح بلاغ في الشرطة وكون الموضوع حساساً فكرت بالأمر لمدة يومين بعدها قامت بفتح بلاغ في الشرطة.