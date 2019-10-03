الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد| عثروا على ابنتها ولم يعثروا على جثتها .. ما قصّة الكويتية هدير العنزي التي قتلت في بريطانيا؟!

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اشتباه الشرطة البريطانية في تعرّض امرأة قدمت من الكويت وعاشت في بريطانيا للقتل.

وبدأ ضباط الشرطة البحث عن المفقودة هدير العنزي (26 عاماً) في منزل مهجور على بعد 5 أميال من المكان الذي كانت تعيش فيه في منطقة روشولمي بجنوب مانشستر.

وقدمت “العنزي” إلى بريطانيا بتاريخ 7 نوفمبر 2018 برفقة ابنتها البالغة 6 سنوات، وقد أبلغ عن اختفائها في تاريخ 2 يوليو الماضي، حيث عثرت الشرطة على الإبنة بصحة جيدة بعد بضعة أيام، لكنها لم تذكر أين عثرت عليها تحديداً.

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وجرى القبض على رجلين يبلغان من العمر (40 و 43 عامًا) للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة.وفق ما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن “ديلي ميل”

وأوضحت الشرطة أنها تقوم الآن بتفتيش عقار شبه منفصل في منطقة Stretfor، وهو منزل محاط بالسقالات وقيد التجديد حاليًا، ويحوي الكثير من مواد البناء المكدسة على الرصيف.





وقال كبير المفتشين ليز هوبكنسون، الذي يقود التحقيق من فريق الحوادث الكبرى: “لقد عمل فريقنا من المحققين بلا كلل على هذه القضية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكننا لم نتمكن بعد من العثور على أي دليل على أن هدير العنزي على قيد الحياة، ونحن نواصل هذا التحقيق على فرضية أنها ليست على قيد الحياة”.