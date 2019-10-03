الاكثر مشاهدة اليوم - “ذعر في ظفار” .. ما حقيقة الوفيات بسبب انتشار مرض انفلونزا الخنازير؟؟

انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بانتشار مرض (H1N1) في مستشفى السلطان قابوس بمحافظة ظفار، وسط نشر مغالطات وتهويل سواء في حجم انتشار المرض أو عدد الوفيات.

وبهذا الخصوص أصدرت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بيانًا أكدت فيه أنّ فيروس (H1N1) يعدّمن فيروسات الإنفلونزا المختلفة التي تصيب الخلايا المبطنة للأنف والحلق والجهاز التنفسي.

وأضافت أن الإنسان يصاب به عند استنشاق القطرات الملوثة وعبر الأسطح الملوثة إلى العين أو الأنف أو الفم.

وذكرت أنه بعد جائحة (H1N1)عام 2009م والتي انتشرت في معظم دول العالم، أصبح الفيروس مستوطن في هذه الدول ومنها السلطنة، مما يعني أنه أصبح جزءا من مجموعة الفيروسات التي تسبب الالتهابات التنفسية الفيروسية وفي السلطنة وخاصة محافظة ظفار فإن نشاط هذه الفيروسات يزداد خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو من كل عام.

وأشارت إلى أنّ أكثر الناس عرضة للإصابة بهذه الفيروسات المسببة للالتهابات التنفسية هم “كبار السن فوق 65 سنة، والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة المختلفة (أمراض القلب، الكلى، والكبد، والربو، والسكري وأمراض الدم ونقص المناعة (الإيدز) والعاملين الصحيين”.

ولفتت إلى أنه يتم سنويا تقديم اللقاح للفئات المذكورة من خلال المؤسسات الصحية.

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وفيما يتعلّق بالإحصائيات الخاصة بأمراض الالتهابات التنفسية المختلفة بما فيها مرض (H1N1) في مستشفى السلطان قابوس عام 2019 فهي كما يلي:

1- تم تنويم 1779 حالة مصابة بالالتهابات التنفسية المختلفة منذ بداية العام حتى سبتمبر.

2- تم مسح 599 حالة مشتبه بإصابتها بمرض (H1N1).

3- تم تأكيد إصابة 78 حالة بمرض “(H1N1)، (توفيت حالتين إحداهما في شهر يوليو وأخرى في شهر أغسطس).

4- يعزى زيادة الحالات خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو من كل عام إلى سبب اختلاف المناخ (الخريف) الذي تمر به المحافظة وكذلك كثرة السياح والزوار إلى المحافظة، حيث يلاحظ أن معظم الحالات تأتي إلى المستشفى بعد فترة طويلة من الإصابة بالمرض.

وأكدت أن جميع الحالات قد أتت إلى المستشفى وهي مصابة بالفيروس ولم تكتسب العدوى من المستشفى، وهنالك (2) مصابين بالمرض من الوافدين فقط.

وأكدت على سلامة جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية حسب البروتكولات العالمية.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية وعدم الإنجرار وراء الشائعات التي تثير مخاوف المجتمع.