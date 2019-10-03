الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو| هكذا ضرب إعصار “هيكا” ولاية الدقم بسلطنة عمان .. فيضانات بالشوارع وغرق بعض المنازل

تشهد ولاية الدقم بمحافظة الوسطى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للإعصار هيكا.

ونشر حساب “طقس عمان” على تويتر” ومغرّدون مشاهد تُظهر قوة تأثير الإعصار على الدقم.

وأظهر فيديو آخر دخول مياه الأمطار المصاحبة لإعصار هيكا لأحد المنشآت السكنية في ولاية الدقم.

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وبحسب الأرصاد الجوية العُمانية فقد سجلت محطة مطار الدقم الساعة 6:25 مساءً بالتوقيت المحلي رياحا بلغت سرعتها 52 عقدة مع هبات رياح وصلت إلى 67 عقدة مصحوبة بأمطار غزيرة بالتزامن مع إقتراب مركز الإعصار المداري هيكا من سواحل محافظة الوسطى.

وشكلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فريق عمل طوارئ وتم الاجتماع بالمقاولين والشركات العاملة في الدقم والجهات ذات العلاقة لمواجهة تداعيات الحالة المدارية للإعصار “هيكا”.

واتخذت هيئة الدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر في وقت مبكر ومنذ الإعلان عن الحالة المدارية جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى اعتبارا من ظهر الثلاثاء حتى مساء يوم الخميس.