الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو| مصرية تُشعل غضب الكويتيين.. شتمت موظفي مطار الكويت واتهمتهم بالسرقة وبصقت عليهم!

أفادت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الداخلية الكويتية حرّكت دعوى قضائية ضد سيدة مصرية “وافدة” ظهرت في فيديو تنتقد فيه مطار الكويت بعبارات غير لائقة تجاه الشعب الكويتي.

وقالت في فيديو متداول: “أوسخ مطار .. مطار الكويت زبالة”. مدّعية أنّ الشرطة لا تتعاون مع طلبات المسافرين للمساعدة.

واتهمت الوافدة المصرية الشرطة المتواجدة في المطار بسرقة حقائب المسافرين.

Advertisements

وزعمت أن الشعب الكويتي “غير محترم”، وقامت بحركة غير أخلاقية بالبصق نحو الكويتيين.

وقال الاعلام الأمني في الكويت إنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السيدة التي تلفظت بعبارات يعاقب عليها القانون”.