الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو لطفل عُماني يُشعل المواقع ومسؤولون يطلبون استضافته .. ووالده يكشف القصة

قدّم طفلٌ عُماني يبلغ من العمر 5 سنوات، درساً في الأخلاق والتربية الحسنة، بعدما أقدمَ على تنظيف مكانه بعد مباراة كأس السوبر العماني بين نادييْ ظفار وصور، والتي انتهت بفوز ظفار برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بمجمع الرستاق الرياضي.

وتداول ناشطون عُمانيون بمواقع التواصل الإجتماعيّ فيديو نال إعجاباً واسعاً للطفل “مزيد بن خليفة بن سالم المزيدي”، وهو يقوم بتنظيف المدرجات بعد نهاية المباراة.

وعبّر والد الطفل عن دهشته من ردّة فعل ابنه وهو ينظف المكان بلا أمر وبكل عفوية بعيدًا عن حب الظهور أو الشهرة .

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وأكّد والد الطفل –بحسب موقع “أثير”- أنه تم التواصل معهم من مكتب خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، وسالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، وكذلك من مجموعة الذكرى العمانية؛ لاستضافة الطفل وتكريمه.