مجموعة لوي فيتون لربيع 2020.. عرض "عاطفي حزين" لكن الظلال مشرقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم نيكولاس غيسكيير مجموعة أزياء لويس فيتون لربيع 2020 في ختام أسبوع الموضة الباريسي، وكان عرضًا مؤثرًا وعاطفيًا خصوصًا مع المقطع الموسيقي الذي رافق العرض والذي كان عبارة عن أغنية حزينة.

ووفقًا لملاحظات العرض، كان الإلهام وراء مجموعة ربيع 2020 هو لقاء بين فترة "Belle Epoque" والفنون الجديدة مع لمسة من النمط المستقبلي الذي يشتهر به غيسكيير، وكانت النتيجة تشكيلة ناجحة بتصاميم قوية وأنيقة.

وكانت هناك بدلات رائعة مطبعة بطبعات غير متطابقة، وسترات براقة منسقة مع تنانير قصيرة ضخمة متعددة الطبقات، ونسق نيكولاس الظلال المشرقة من الأرجواني والأحمر مع الظلال الداكنة كالكاكي والكريمي، وبرزت أيضًا قصات الأكتاف المبالغ فيها والأكمام المنتفخة والكثير من الطبعات المبهجة، وتأتي كل إطلالة مزينة بزهرة السحلبية على الجهة اليسرى.

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أما بالنسبة للإكسسوارات التي تعدُّ الفئة الأكثر شعبية للدار الفرنسية، فقد برزت أحذية اللوفر بنمطي الكعب العالي والبلاتفورم، وإذا كنت من عشاق شعار LV الأيقوني، فقد قدم المصمم حقائب جديدة بأنماط التوت وحقائب Speedys الصغيرة إلى جانب الحقائب الأنيقة ذات المقبض العلوي وأنماط بأسلوب الباتشوورك والتي تبدو فاخرة وجذابة.

وفي نهاية العرض، ظهر نيكولاس على المدرج لتحية الحاضرين، واستقبله الضيوف بحفاوة بالغة وبالكثير من التصفيق؛ وهذا يؤكد إعجابهم التام بالمجموعة الربيعية.