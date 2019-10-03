منها الحساسة وجفاف العين.. أسباب الإصابة بإفرازات العيون

تزداد إفرازات العين بالدموع لأسباب متعددة منها استخدام بعض منتجات التجميل والعدسات اللاصقة والتي قد تسبب تهيج العين وزيادة الإفرازات، الأتربة والأوساخ في منطقة العين، التغيرات المناخية يمكن أن تزيد إفرازات العين لدى البعض، والعيون الدامعة لها بعض الأسباب الأخرى منها كما ذكرها موقع "Daily Medical". الحساسية. جفاف العين. Advertisements تناول بعض الأدوية. ومع استمرار إفرازات الدموع لعدة أيام والشعور بحرقان أو ألم بالعين واحمرارها وتورم الجفون يجب استشارة الطبيب. فعلى سبيل المثال، يتم علاج الجفاف بواسطة قطرات الدموع الاصطناعية، بينما يتم علاج الحساسية بواسطة قطرات أو بخاخات الأنف المحتوية على كورتيكوستيرويد.

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