الإصابة بالسكري ليست حكرًا على البالغين فقط، لكن يمكن أن يصيب به الأطفال أيضًا، ويرجع ذلك إلى أسباب وراثية.
ويعد السكري من النوع الأول من أكثر الأنواع المنتشرة بين الأطفال، وهناك بعض الأعراض التي تنذر بإصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".
شرب الماء
تعد كثرة شرب الماء من علامات الإصابة بالسكري من النوع الأول.
التردد على المرحاض
تعتبر كثرة التردد على المرحاض من علامات الإصابة بالسكر.
فقدان الوزن
يعتبر فقدان الوزن المفاجىء علامة من علامات الإصابة بالسكري من النوع الأول.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للتحقق من إصابة الطفل من خلال فحوصات الدم والبول.
كانت هذه تفاصيل خبر منها فقدان الوزن.. إعراض إصابة ابنِك بالسكري من النوع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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