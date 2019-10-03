منها فقدان الوزن.. إعراض إصابة ابنِك بالسكري من النوع الأول

الإصابة بالسكري ليست حكرًا على البالغين فقط، لكن يمكن أن يصيب به الأطفال أيضًا، ويرجع ذلك إلى أسباب وراثية.

ويعد السكري من النوع الأول من أكثر الأنواع المنتشرة بين الأطفال، وهناك بعض الأعراض التي تنذر بإصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

شرب الماء

تعد كثرة شرب الماء من علامات الإصابة بالسكري من النوع الأول.

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التردد على المرحاض

تعتبر كثرة التردد على المرحاض من علامات الإصابة بالسكر.

فقدان الوزن

يعتبر فقدان الوزن المفاجىء علامة من علامات الإصابة بالسكري من النوع الأول.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للتحقق من إصابة الطفل من خلال فحوصات الدم والبول.