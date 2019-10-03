بالصور.. حسني عبد ربه يحتفل بزفاف على ابنة نجم الإسماعيلي السابق

احتفل لاعب كرة القدم المُعتزل حسني عبد ربه اليوم الخميس، بعقد قرانه على ميرنا غيط ابنة علي غيط نجم الإسماعيلي السابق، وسط أقاربهم وأصدقائهم بالإسماعيلية.

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وظهرت غيط بفستان أوف وايت، من الجوير المفرغ، بأكمام، ومنفوش إلى حدٍ ما.

كما تخلَّت غيط عن التاج أو الـ"هير بيس"، نظرًا لأن الحفل تم عقده بالنهار، حيث اعتمدت تسريحة شعر بسيطة.