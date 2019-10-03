ساندي تعلق مجددا على "بدلتها الرجالي": "الشياكة عاوزة مننا إيه"

صورتين جديدتين من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، شاركت بهما الفنانة ساندي جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ساندى ببدلة "رجالي" سوداء اللون، مع رابطة عنق "بابيون"، بصحبة الفنان محمد هنيدي الذي تسلم جائزة "التميز الفني" بـ"الجونة السينمائي"، معلقة: "الشياكة عايزه مننا إيه".

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وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 9300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "القُصر عاوز منكم إيه"، و"بدلة هنيدي أحلى منك"، و"شكلكم حلو أوي".

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وسبق أن علقت الفنانة ساندي، على الإطلالة التي ظهرت بها في حفل ختام المهرجان، حيث نشرت صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة عليها: "أشيك فنان في الجونة السينمائي.. محبتش أجيب بقية البدل اللي عندي خوفًا على شعور الزملاء".

يشار إلى أن الفنانتين هند صبري وساندي، خرجن عن المألوف فلم تكن الفساتين اختيارهن، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.