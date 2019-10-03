في شهر التوعية بسرطان الثدي.. ما الفحص الذاتي وكيفية إجرائه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أصبح سرطان الثدي من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، ومن منطلق اهتمام منظمة الصحة العالمية، خصصت شهر أكتوبر من كل عام، ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي في جميع دول العالم، لزيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه.

يعتبر الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ومن ثم العلاج المبكر، أفضل الطرق لتقليل عدد الوفيات، ومن ضمن طرق اكتشاف المرض، الفحص الذاتي للثدي شهريًا للتأكد من عدم وجود أورام أو عقد صلبة به من خلال القيام بالفحص الذاتي في المنزل، بحسب موقع "breastcancer".

1-توقيت القيام بالفحص الذاتي

يفضل أجراء الفحص الذاتي للثدي، من اليوم السادس إلى العاشر تقريبًا من بداية الدورة الشهرية، عندما لا يكون الثدي منتفخًا.

في حالة توقف الدورة الشهرية نهائيًا، يفحصالثدي ذاتيًا كل شهر في نفس التوقيت.

2-كيفية إجراء الفحص الذاتي:

أولا- وضعية الاستلقاء

1-الاستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الكتف الأيمن.

2-تحسس الثدي الأيمن بباطن الأصابع الثلاثة الوسطى لليد اليسرى.

3-الضغط بشكل خفيف ومتوسط وثابت على أن تتحرك الأصابع بشكل دائري دون رفعها عن الجلد

4-تحسس أية تغيرات غير طبيعية في الثدي، وفوق وأسفل الترقوة، وفي منطقة الإبط

5-تكرار الخطوات نفسها لفحص الثدي الأيسر باستعمال اليد اليمنى.

ثانيا- وضعية الوقوف أمام المرآة

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1-وضع الذراعين على الجانبين.

2-رفع الذراعين فوق الرأس.

3-الضغط باليدين علىالخصروشد عضلات الصدر.

4-الانحناء إلى الأمام مع وضع اليدين على الخصر.

وفي حالة ملاحظة أي من هذه التغييرات، لابد من زيارة الطبيب على الفور:

1-كتلة، أو عقدة صلبة.

2-تورم، أو حرارة، أو احمرار أو اسوداد

3-تغير في حجم أو شكل الثدي

4-نقرات صغيرة أو تجعد في الجلد

5-حكة، أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي على حلمة الثدي.

6-انسحاب حلمة الثدي إلى الداخل.

7-إفرازات من حلمة الثدي تبدأ فجأة.

8-ألم جديد في مكان معين مستمر ولا يزول.