"قبل الشراء.. علامات توضح لكي الفرق بين المكياج الأصلي و"المضروب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تفضل السيدات شراء منتجات التجميل، التي تتناسب مع ملامح وجها، ودرجة بشرتها، ولكن هناك بعض أنواع المكياج المزورة التي من الممكن أن تسبب بعض المشاكل على صحة البشرة والوجه.

على الرغم أن هناك بعض الشركات التي تقوم بتقليد كل شئ متواجد على العبوة، إلا أن هناك بعض الاختلافات التي من الممكن من خلالها معرفة الفرق بينهما.

لاشك في أن السعر هو العامل الأساسي الذي يفرق بين المكياج الأصلي، والمزور، ولكن هناك درجات في ذلك مثل first copy، والـ copy.

إليك بعض النصائح لمعرفة الفرق بين المكياج الأصلي والمزور، بحسب ما ذكره موقع "الجارديان" البريطاني.

- البرايمر

1- تختلف رائحة البرايمر الأصلي عن المزور، فتكون أقوى ومقبولة.

2- ملمس الأصلي ناعم للغاية، ويعمل على ترطيب البشرة، وإعطائها مظهر جذاب، عكس المزور فيعطي لوك غير طبيعي للبشرة.

3- أما عن اللون، فالأصلي يكون طبيعي يشبه درجة البشرة، فالمزور يكون غامق ولا يعطي المظهر المطلوب.

- الكونسيلر

1- الأصلي يكون سهل الاندماج تحت العين، ويعطي مظهر طبيعي دون أن يسبب التجاعيد.

2- المزور، يعطي مظهر غير طبيعي وشاحبة تحت العين، وإطلالة غير طبيعية لشكل المكياج.

-قلم الحواجب

1- الأصلي، ملمسه ناعم، واللون تقيل، لا يحتاج أن تضعي كثير منه على الحاجب، مع إعطاء لوك طبيعي لشكل الحاجب.

2- المزور، لونه بيكون أسود تقيل للغاية، مظهره غير طبيعي، يحتاج تمريره أكثر من مرة على الحاجب، فمن الممكن أن يسبب وقوع في شعر الحاجب.

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- كريم الاساس

1-الاصلي، لونه طبيعي وملمسه ناعم، وسهل الاندماج على الوجه، إضافة أنه لا يتأثر بدرجة الحرارة، ويعمل على إخفاء عيوب البشرة.

2- المزور، لونه غير طبيعي، ولا يعطيكي إطلالة نضرة و طبيعية، كما أنه يحتاج وقت للتأكد من اندماجه بالشكل المطلوب على البشرة.

- الهايليتر، وأحمر الخدود "بلاشر"

1- الأصلي، تختلف شكل العبوة عن المزورة، من خلال طريقة كتابة أسم الماركة، ووتتميز العبوة بالصلابة عن المزورة فتكون بلاستيك.

2- اختلاف في درجات الألوان المتواجدة داخل العبوة.

- الايشادو

1- يختلف الأصلي عن المزور من ناحية الملمس، ونعومته على الوجه.

2- إذا تواجد صورة على العبوة، فعلى المزورة تكون غير واضحة.

3- الأختلاف من حيث الفاعلية، فالأصل من الممكن أن تضعي منه طبقو واحدة للإكتفاء بالغرض، أما المزور ستضعي منه طبقات كثيرة للحصول على اللوك المرغوب فيه.

-أحمر الشفاه

يكون أحمر الشفاه الأصلي، ملمسه ناعم لا يسبب تشققات الشفاه، ويتم ثباته لمدة أطول عن المزور.

-الايلاينر

الأصلي، يعطيكي مظهر طبيعي وجذاب للعين، إذ يكون لونه داكن، وثقيل، أما المزور بعض الماركات ربما تسبب لك حساسية العين فعليكي توخي الحذر، كما من الممكن أن يسبب لكي بعض الحكة في جفن العين.