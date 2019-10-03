فساتين منفوشة تزينت بها نجمات مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 07:42 مساءً - تألقت الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بعدة فساتين أنيقة ومميزة، كان أبرزها الفساتين المنفوشة التي زادت من أناقتهن، وجمعنا لكِ اليوم -عزيزتي- بعضًا من الفساتين التي ظهرن بها في هذا المهرجان، وهو مهرجان سينمائي سنوي يُعقد سنويًّا بمصر وتحديدًا في منتجع الجونة الذي يقع في مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر.

فساتين سهرة منفوشة موضة 2020

ريم مصطفى بفستان أسود مزين بالخرز الفضي



من أبرز الفساتين الأنيقة كان فستان الممثلة المصرية ريم مصطفى، الذي صُمم بلون أسود بلا أكمام وزُين بالخرز الفضي، وظهرت الممثلة إنجي وجدان بفستان أزرق مصمم من قماش الساتان في منطقة الصدر وقصَّة أميرات ديزني، وجاء من الأسفل بقماش منفوش للسهرات ومزين من الأطراف بالأزرق أيضًا، وتألقت نسرين طافش بفستان بنفسجي مكشوف الصدر مزين بعدة تطريزات بالفضي، فيما جاءت الفنانة يسرى اللوزي بفستان عصري مُصمم بفتحة في البطن والصدر وقصَّة مميزة من الأسفل.

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ستيفيا صلبيا بفستان أزرق مكشوف الصدر

للمحجبات: فساتين سهرة منفوشة



وتزينت ستيفيا صلبيا بفستان أزرق مكشوف الصدر وبطبقات من الكشكشة في الأسفل وتميز بفتحة جانبية، بينما أطلت الفنانة يسرا بفستان أزرق بأكمام زرقاء شفافة ومزين بالذهبي، وتجملت الفنانة آيتن عامر بفستان رمادي تكسوه النقوش السوداء وزينته بوشاح أسود للكتفين، وارتدت الإعلامية لجين عمران فستانًا أبيضَ منفوشًا مكشوف الأكتاف بأكمام شفافة وتزينه نقوش فضية لتضفي عليه فخامة.

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