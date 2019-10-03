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مجموعة جيامباتيستا فاللي من أسبوع الموضة في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 07:42 مساءً - أتت مجموعة جيامباتيستا فاللي لربيع 2020 في أسبوع الموضة في باريس بطابع عصري، اذ تخلى المصمم فيها عن الطبقات الكثيرة والتنانير المنتفخة جداً، وظهرت الفساتين القصيرة، والجامبسوت والسراويل والسترات الكلاسيكية والفساتين الناعمة مع الكتفين المنسدلتين أو الكمين المنتفخين المنفصلين.

Giambattista Valli
Giambattista Valli

وتدور هذه المجموعة حول النساء الغريبات الأطوار أو غير العاديات وعلاقاتهن بحدائقهن، كما يظهرن في الصور الفنية للمصورين Peggy Guggenheim و Louise Nevelson، إلى جانب المصورين المعاصرين: Sabine Getty و Giovanna Battaglia Engelbert و Louise Nevelson.

 

Giambattista Valli
Giambattista Valli

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