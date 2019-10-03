بالصور.. القصة الكاملة لمرض هنا الزاهد في شهر العسل

مرت الفنانة الشابة هنا الزاهد بوعكة صحية، أثناء شهر العسل الذي كانت تقضيه مع زوجها الفنان أحمد فهمي خارج البلاد.

نشر فهمي صورة لزوجته أثناء وجودها بالمستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة حالتها الصحية.

وعلَّق فهمي على الصورة، قائلًا: "إحنا برا مصر وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة، والنهاردة اليوم التالت، بجد في ناس مركزة معانا أوي".

فهمي أشار إلى أن ما يحدث مع الزاهد من وعكات صحية، له علاقة بالحسد و"تركيز الناس" معهم.

ولكن لم يمنع هذا الفنانة هنا الزاهد من مشاركة صورها أثناء شهر العسل، وبعد شفائها، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث نشرت الفنانة صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب تحسن حالتها الصحية مباشرةً، وعلقت عليها بـ"شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا، أنا عمري ما شوفت كمية الحب دي قبل كدا".

كما شاركت متابعيها صورة أخرى أثناء شهر العسل، وظهرت في الصورة وهي تستمتع بوقتها.

ثم نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أيضًا من رحلتها أثناء شهر العسل.

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم مؤخرًا، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقي، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسي، والناقد طارق الشناوي، وعمرو الليثي، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبد الله، وكريم عفيفي".

وتألقت الزاهد بعدة إطلالات خلال الحفل، حيث ظهرت المرة الأولى بفستان أبيض لامع، منفوش قليلًا، من توقيع سامو هجرس، في حين تألقت في منتصف الحفل بآخر من الشيفون والجوبير.

كما تألق فهمي ببدلتين، بألوان الأبيض والأسود.