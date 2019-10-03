هنا الزاهد تداعب ديناصورا في شهر العسل.. ومتابعوها: "هتتحسدي تاني"

شاركت الفنانة هنا الزاهد، الجمهور بمقطع فيديو مصور لم يتعد ثوانٍ عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تداعب حيوان يشبه ديناصور.

وظهرت هنا خلال مقطع الفيديو مرتدية هوت شورت باللون الأصفر وهاف ستوميك متعدد الألوان.

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلةً: "عندما لا تتمكن من التقاط صورة، فأنت خائف جدًا من التفات ظهرك إلى هذا الكائن".

لقى مقطع الفيديو المصور استحسان المتابعين، وحصد على ما يقرب من 260 ألف نسبة مشاهدة، بالإضافة إلى مئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "حمد الله على سلامتك، هو الديناصور ده حقيقي، مش باين الحاجات دي انقرضت، ولا دي قناة ناشونال جرافيك، انتي بتجيبي العين لنفسك بلاش تصوروا أي حاجة الستر ثم الستر يا هنا، فرحانة جدا إنك خفيتي وبقيتي كويسة يا جميلة، هتتحسدي تاني".

وكانت نشرت هنا صورة لها عبر موقع "إنستجرام" عقب تحسن حالتها الصحية مباشرةً، وعلقت عليها بـ"شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا، أنا عمري ما شوفت كمية الحب دي قبل كدا".

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كما شاركت متابعيها بصورة أخرى أثناء شهر العسل، وظهرت في الصورة وهي تستمتع بوقتها.

تعرض هنا الزاهد لوعكة صحية

تعرضت الزاهد لوعكة صحية، خلال شهر العسل، أثناء تواجدها في سنغافورة، جعلها تمكث بأحد المستشفيات لعدة أيام.

ونشرت الزاهد، الأسبوع الماضي، عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وطمأنت متابعيها، معلقة: "شكرا لكل واحد بجد إن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".

مرض هنا الزاهد

كان الفنان أحمد فهمي أعلن، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشر فهمي صورة عبر حسابه على "إنستجرام" من داخل المستشفى، حيث كانت تمكث الفنانة هنا الزاهد، معلقًا: "عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".