مجموعة جيفنشي من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - أتى عنوان مجموعة جيفنشي لموسم ربيع 2020 في أسبوع الموضة في باريس/ NY PARIS 1993. وعلى ما يبدو، منحت كلير وايت كيلر نفسها بعض الوقت في زحمة العمل وكانت تطالع 90s Bitch: Media, culture and the failed promise of Gender equality للراوية أليسون ياروو وهذا ما ظهر في خياراتها التي كانت بسيطة غير معقّدة لكن مع جانب كلاسيكي وأنيق.

Givenchy

برزت موضة التسعينيات بشكل كبير في هذه المجموعة، فقدمت كلير وايت كيلير قماش الدنيم بشكل لافت والذي برز كثيراً في السراويل الممزّقة أو التنانير إلى الملابس الجلدية سواء في السراويل أو الكروب-توبات مع التنانير المتوسّطة الطول إلى حمّالة الصدر من الساتان التي وجدناها القطعة الأجرأ والأكثر إثارةً.

Givenchy

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً:

من أسبوع الموضة في باريس: أزياء محتشمة تناسب المحجبات

أجمل مكياج وتسريحات شعر من أسبوع الموضة في باريس

موديلات إكسسوارات رصدناها من أسبوع الموضة في باريس