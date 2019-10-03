شانيل CHANEL تقدم الحقيبة CHANEL 19

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - تقدم شانيل CHANEL حقيبتها الجديدة: CHANEL 19. كان أول ظهور لها على منصة عرض مجموعة خريف – شتاء 2019/2020 للأزياء الجاهزة التي أبدعها كارل لاغرفليد وفيرجيني فيار. 19 هو رقم مهم للدار؛ يعتبر مرآة للابتكارات الشهيرة وسنة ميلاد الحقيبة. ويمثل CHANEL 19 لعام 2019، اسم تقديم هذه الإضافة المميزة التي تشيد بأحد الإبداعات القديمة، الحقيبة 2.55، التي ابتكرتها مادوموازيل شانيل في فبراير 1955.

حقيبة CHANEL



تحمل حقيبة CHANEL 19 جوهر الدار وجميع رموزه. وتتوفر هذه الحقيبة المستطيلة بطية أمامية في ثلاثة أحجام. سواء كانت من الجلد او التويد، تتميز بنمط مضرب على شكل ماسة كبيرة. وبشكل جميل، يتداخل الجلد مع السلسلة المعدنية التي تمتاز بثلاث لمسات نهائية مختلفة، فتتغير حلقاتها بين الفضي والذهبي العتيق والروثينيوم. وكلمسة أخرى مميزة لحقائب شانيل CHANEL وتقديرًا لأحد رموز الدار الفريدة، تضم قفل C المزدوج بحجم كبير جدًا في كل تصميماتها.



وبهيكل فائق المرونة، فلا شك أن حقيبة CHANEL 19 تعكس طابعًا عصريًا. ويتجلى ذلك أيضًا في طول سلسلتها التي تسمح بارتدائها بطريقتين؛ شكل مستقيم أو متقاطعة مع الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن حملها في اليد بفضل السلسلة العريضة والكبيرة من المعدن الذهبي المزودة بها. ويأتي منها أيضًا حقيبة خصر. إنها تجسد العملية المفضلة لشانيل CHANEL في أبهى صورها، فهي طبيعية وأنيقة وسهلة الاستعمال، تم تصميمها خصيصًا لتتكيف مع حركات الفرد.

حقيبة CHANEL



ولموسمها الأول، يغلب على CHANEL 19 ألوان الأزياء الجاهزة لخريف – شتاء 2019/2020. فإلى جانب الألوان الشهيرة للدار من الأسود والبيج والأبيض التي برزت على الحقائب الجلد منها، استُخدمت درجات الأزرق الفيروزي والأخضر والأحمر الداكن والوردي الغامق. أما حقائب التويد، فتأتي في ثمانية أشكال لتتناسب مع تصميمات المجموعة.



تنسج حقيبة CHANEL 19 رابطًا حقيقيًا بين الماضي والحاضر والمستقبل. ويمكن التعرف عليها على الفور ولكن دون تباهٍ، إنها غنية بالتفاصيل التي تجمع بين اللمسة الذكورية والأنثوية، ويمكن ارتداؤها بطرق متعددة. بكل تلك الصفات وبفضل أسلوبها الأنيق والمريح في نفس الوقت، سرعان ما تجذب الأنظار. ستصبح رفيقتك اليومية بفضل طريقة حملها المميزة وأناقتها ومواصفاتها العملية والمريحة. قطعة معكِ أينما كنتِ، تتحركين معها بحرية؛ الأمر بهذه البساطة.

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