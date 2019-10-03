مجموعة فالنتينو من أسبوع باريس للموضة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - برزت في مجموعة ربيع وصيف 2020 خلال أسبوع باريس للموضة لعلامة فالنتينو الفساتين الحريرية الهدلة التي تحمل طابع العلامة ، ثم ظهرت الطبعات الاستوائية الجذابة، بالزخارف النباتية وأشكال الحيوانات التي وجدناها جميلة جداً.
استوحى المدير الإبداعي لعلامة فالانتينو بيار باولو بيكيولي هذه مجموعة ، من تقنية grisaille، وهي تقنية رسم من القرن السادس عشر تعتمد على درجات الألوان الرمادية والأحادية الطبيعية بطريقة مذهلة تظهر جوهر الأشياء. قدم المصمم هذه التقنية مع المطرزات والطبعات المستوحاة من الطبيعة والغابات الاستوائية، بلمسات عصرية جذابة لتكييفها مع جمهور أوسع.
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