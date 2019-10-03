صيحات لا تختلف عليها كيت ميدلتون وميغان ميركل .. تناسبكِ هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - تخضع دوقات القصر الملكي ببريطانيا إلى قواعد صارمة فيما يخص الأزياء، ورغم ذلك فإن كل دوقة لها ستايل خاص بها يعكس شخصيتها ويناسب قوامها.



رغم أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، تعتمد ستايل مختلف عن دوقة ساسكس ميغان ميركل إلا أنهما يتفقان في بعض الصيحات التي تعد قطع أساسية في خزانة أي امرأة أنيقة.

إليكِ أشهر الصيحات التي تجمع كيت ميدلتون وميغان ميركل:

1- القميص الأبيض

الدوقة ميغان ميركل

القميص الأبيض ليس قطعة أساسية في خزانة كلاً من كيت ميدلتون وميغان ميركل فحسب، بينما لا تخلو خزانة أي امرأة أنيقة من هذه القطعة الأساسية، لكن اللافت في إطلالات الدوقتين أنهما يعتمداه كقطعة منفردة دون الحاجة لإضافة مزيد من التفاصيل.

كيت ميدلتون

يمكنكِ اعتماد القميص الأبيض مع بنطلون بيج على غرار كيت ميدلتون، أو تنسيقه مع اللون الأكثر تبايناً معه وهو الأسود مثلما تفضل ميغان ميركل.

2- حذاء الـ pump النيود

الحذاء النيود

الحذاء الذي لن تندمي على الاستثمار فيه هو زوج من أحذية الـ pump الكلاسيكي بدرجة من النيود. هذا الحذاء خصيصاً لا تستغنى عنه كلا من ميدلتون وميغان ميركل سواء مع الفساتين الزهرية أو الجينز السكيني.



ألوان النيود أصبحت أساسية مثل الأسود تماماً، لا سيما وأنه يمكن تنسيقها مع الألوان الداكنة لإضافة لمسة نعومة على غرار الدوقات.

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3- الجينز السكيني الأسود

لا تميل الدوقات إلى اعتماد الجينز، أما السكيني الأسود خارج القاعدة، فهو قطعة لا تستغن عنه كلا من كيت ميدلتون و ميغان ميركل، خاصة مع السترات للحد من طابعها الرسمي.

4- السترة الرسمية

ميغان ميركل

السترات الرسمية هي واحدة من الأزياء الكلاسيكية المصقولة، فهي قطع خالدة يمكنكِ ارتداؤها مرارًا وتكرارًا، سواء بنمط رسمي على غرار الدوقتين، أو بنمط عصري مع جينز وحذاء رياضي.

تعتمد كيت ميدلتون ستايل كلاسيكي مقارنة بميغان ميركل

بعد متابعة عدد من إطلالات كيت ميدلتون وميغان ميركل، لاحظنا أن السترة قطعة أساسية، وخاصة السترات البيضاء بقصات محبوكة، و هذا النمط يناسب العمل أكثر من تلك التصاميم الفضفاضة التي تميل لها عارضات الأزياء مثل جيجي حديد وكيندال جينر.