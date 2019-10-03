للمحجبات.. معاطف طويلة لشتاء 2020 من أسابيع الموضة العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - هذا الشتاء يبدو أنه سيكون أكثر جاذبية وفخامة، بخاصة مع المعاطف الطويلة الأنيقة بالخامات المترفة، لشتاء أكثر دفئًا بهذه الخامات الجيدة التي قدمتها لنا دور الأزياء العالمية، خلال أسابيع الموضة لـ خريف وشتاء 2019- 2020.



وتُعتبر المعاطف الطويلة إحدى القطع التي تناسب كل الصبايا بلا استنثاء، لا سيّما المحجبات بشكل خاص، مع التصميمات المحتشمة والأكمام الطويلة، لهذا قد اخترنا اليوم للصبيّة المحجبة، مجموعة من معاطف طويلة لشتاء 2020 من أسابيع الموضة العالمية.

معاطف بخامة التويد الأنيقة من Chanel

معاطف بخامة التويد الأنيقة من Chanel





لطالما اشتهرت دار أزياء شانيل العريقة، باعتمادها على قماش التويد الفخم، لتزين به الكثير من القطع لديها، وقد شاهدنا هذا الموسم الكثير من المعاطف الطويلة بنقوشات الأبيض والأسود، مع البدل الكلاسيكية التي تمنحكِ لمسة فخمة، ومناسبة للأيام شديدة البرودة.





المعاطف الجلد من Alexander McQueen

المعاطف الجلد من Alexander McQueen





أما بيت أزياء أليكساندر ماكوين، فقد اختار المعاطف الجلد التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، مع تصميم مميز لشكل المعطف ليبدو كالفستان، بخاصة مع حزام الخصر بلمسة لامعة، لاطلالة أنثوية، نسقي معه دائمًا فساتين طويلة، ولفات حجاب بألوان هادئة.



المعطف الكاب موضة هذا الشتاء من Marc Jacobs

المعطف الكاب موضة هذا الشتاء من Marc Jacobs





موضة الكاب ستكون دارجة بشكل كبير هذا الموسم، يمكنكِ اختيار تصميم المعطف ذي الأكمام الواسعة المستوحى من موديلات الكاب، مريح وعملي كهذا التصميم المميز من مارك جايكوب، مع رسومات جلد النمر الجريئة.



المعطف الكلاسيكي من Loewe

المعطف الكلاسيكي من Loewe





لصاحبات الذوق الفخم الملكي، سيعجبكِ هذا المعطف الجذاب من لويفي، بتصميمه الانسيابي من خامات الصوف الناعمة، مع الأزرار الأمامية، والجيوب متوسطة الحجم، مناسب أكثر للصبايا الرشيقات، نسقيه مع بنطلونكِ القماشي، أو التنورة الطويلة الميدي وبوت الساق.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من المعاطف الشتوية لشتاء 2020.

Advertisements

اقرأ أيضاً:

فساتين طويلة صيفية للمحجبات تخفي عيوب الجسم

أزياء محجبات شتوية من الفاشينيستا فاطيمة

إطلالات للمحجبات من وحي أمل الأنصاري