مكياج ناعم للعمل من وحي أمل كلوني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - من المعروف عن أمل كلوني أنها تعشق الإطلالات الكلاسيكية الهادئة التي تعزّز رصانة مظهرها ورقيّه. هذا الأمر لا ينطبق فقط على اختيار الأزياء التي تناسب مكانتها الاجتماعية ومركزها المهني إنما أيضاً يطال تسريحات شعرها ومكياجها. فهي تميل إلى النمط البسيط سواء في اختيار موديل تسريحة الشعر التي تريدها أو في اختيار أسلوب المكياج الذي تودّ اعتماده.



ولأنها تحرص على الحفاظ على مظهر رصين وجذاب في الوقت نفسه، يناسب إطلالاتها في العمل ومناسباتها النهارية، فهي تختار مكياجاً ناعماً جداً يزيد من جاذبية ملامحها من دون أن يبدو صاخباً. فإذا كنت سيدة أعمال، صاحبة منصب هام أو حتى موظّفة في إحدى الشركات، عليك أن تختاري مكياجاً يناسب إطلالات العمل.



من أمل كلوني اخترنا لكِ مكياجاً ناعماً للعمل.



خطوات مكياج أمل كلوين



1. قبل تطبيق المكياج تبدأ أمل كلوني بعملية تنظيف البشرة من الأعماق كي تستطيع الحصول على مكياج ناجح ومشرق، وهي تقوم بهذه العملية من خلال تقشير البشرة وتطبيق ماسك مطهّر. يمكنك أن تستخدمي كريم التقشير Multi Miracle Glow وماسك Instant Magic Dry Sheet Mask من Charlotte Tilbury.

ماسك Instant Magic Dry Sheet Mask



2. كريم الأساس تختاره بتركيبة ناعمة وخفيفة كي يمنحها لوناً متجانساً وطبيعياً في الوقت نفسه. يمكنك أن تختاري كريم أساس Shiseido Synchro Skin Glow أو أن تعتمدي تركيبة كريم الأساس المضغوط من Laura Mercier Smooth Finish Foundation Powder.

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كريم أساس Shiseido Synchro Skin Glow



3. للحفاظ على بساطة مكياجها، تختار أمل كلوني مكياج عيون ناعم. لذا هي تكتفي باعتماد ظل أساس بلون شفاف أو بلون قريب من لون بشرتها، ثم ترسم خط أيلاينر بعرض متوسّط، قبل أن تتمّم عملية مكياج عيونها بالماسكرا السوداء والتي تختارتها بتركيبة مكثّفة للرموش.



يمكنك أن تختاري ظل أساس من NYX HD Studio Photogenic وأيلاينر Lancôme Artliner وماسكرا YSL Volume Effet Faux Cils .

ماسكرا YSL Volume Effet Faux Cils



4. أما أحمر الشفاه، فتعشق أمل اللون الأحمر الذي يزيد من جاذبية ملامحها، ولكن بالنسبة إليكِ، ننصحك باعتماد لون ناعم لإطلالات العمل. بإمكانك أن تختاري Nars Lipstick باللون البيج المشرق.

Nars Lipstick

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