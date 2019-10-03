كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - يعتبر الشعر الدهني من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلى عناية دائمة ومركّزة، لأنه يعاني ارتفاعا في الإفرازات الدهنية، ينتج من عوامل عدّة منها التغيرات الهرمونية وبعض العوامل الوراثية والمناخية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق بعادات سيئة نمارسها بشكل يومي من دون أن نعي أضرارها على الشعر.



وصفات طبيعية للشعر الدهني



1. البيض وعصير الليمون

البيض وعصير الليمون



يساعد صفار البيض في إزالة الزيت الزائد على فروة الرأس ومنح الشعر مظهراً لامعاً ومشرقاً. لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى اثنين من صفار البيض وربع فنجان من عصير الليمون. امزجي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على شعرك لمدة 10 دقائق قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.



2. الموز والعسل

الموز والعسل



ضعي في الخلاط الكهربائي حبة موز ناضجة وأضيفي إليها نصف فنجان من العسل الطبيعي. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه قناعاً على شعرك لمدة 20 دقيقة قبل غسله جيداً بالماء والصابون البلدي.

يمكنك اعتماد هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.



3. الألوفيرا وعصير الليمون

الألوفيرا وعصير الليمون



يحتوي الألوفيرا على الكثير من المكوّنات المغذية للشعر منها الفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تعالج الشعر الدهني وتعيد إشراقه. لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون وفنجان من الألوفيرا. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تضعينه على شعرك الرطب لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

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4. العسل وعصير الليمون

العسل وعصير الليمون



اعصري ثمرتين من الليمون الطازج وأضيفي إليهما كوبين من الماء المقطّرة وثلاث ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزّعي المزيج على فروة رأسك وعلى الشعر من أطرافه حتى جذوره. دلّكي فروة رأسك جيداً وبحركات دائرية ناعمة لتنشيط الدورة الدموية فيها، ثم اتركي شعرك منقوعاً لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

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