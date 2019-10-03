"حبيبة" عن حضور العسيلي حفل زفافها: "الحلم بقى حقيقة"

"مكنتش متخيلة إن الحلم هيكون حقيقة"، هكذا عبرت العروسة حبيبة أحمد، عن فرحتها بقبول المطرب محمود العسيلي دعوتها لإحياء حفل زفافها، أول أمس، في مدينة بنها.

وأضافت حبيبة لـ"هُن"، "بصراحة كنت مصدقاة جدًا، خصوصًا لما رد على التويته بتاعتي على (تويتر)، وقتها دخل كلمني بنفسه على الرسائل الخاصة وطلب مني الرقم ومكان الفرح وميعاده، ولقيت تاني يوم مدير أعماله والمسؤول عن السوشيال ميديا بيتابع معايا لحد يوم الفرح".

لحظات ترقب عاشتها حبيبة، منذ أن كتبت منشورها على تويتر، "بعد ما كتبت التويته فتحت البروفايل بتاع العسيلي ولقيته بيرد على كل المنشنات والتويتات اللي الناس بتكتبها، وفضلت أكثر من 12 ساعة أفتح التويتة كل شوية أشوفه رد ولا لأ، وتفاجأت أنه عمل لايك وبدأ يكتب الكومنت".

وتابعت: "كل الناس عارفة إني بحب العسيلي من وأنا صغيرة، كمان هو عامل مشترك بيني وبين زوجي أحمد، وكان بيقولي نفسي في فرحنا نجيب العسيلي".

وعن ترتيبات حضور العسيلي وإحياءه لحفل زفافها، قالت: "في البداية لما كلمني المسؤول عن السوشيال ميديا الخاص بالعسيلي، بدأ يشرحلي سوء التفاهم والأزمة اللي مر بيها وخلافه مع الجمهور، وإن الشخص ده من متابعيه والفيديو منذ أكثر من عام، أنا قولتله إني مش حابه أعرف التفاصيل وإن العسيلي أكيد بيبقى محتاج يكون ليه مساحته الشخصية بعيدًا عن الجمهور".

وتابعت: "وإحنا في طريقنا لقاعة الفرح، كنت حابه أعرف الكل إن العسيلي جاي وعملتله منشن، لإن في أشخاص كتير ادعوا إن الحساب بتاعي وهمي كنوع من التغطية على أزمة الفنان".

سعادة بالغة لم تستطع حبيبة وصفها فور رؤيتها العسيلي أمامها رغم قصر المدة التي قضاها برفقتها هي وزوجها، والتي استغرقت نصف ساعة، "لقيت حركة غريبة وتوافد كبير من الناس في الفرح، وحد جه قالنا العسيلي وصل، ببص قدامي لقيته جاي مبتسم وطلع يسلم علينا وأنا في اندهاش تام وانشكاح غريب، وقالي وفيت بوعدي ليكي وجيت الفرح، وزوجي أحمد قالي كده هديتي وحلمك اتحقق".

"فرحة" كانت أولى أغاني العسيلي خلال الحفل، ثم غنى و"إنتي وأنا"، و"الفستان الأبيض"، و"حلم بعيد".

سعادة كبيرة غمرت "حبيبة"، بعد المنشور الذي شاركه العسيلي عن الحفل على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، "صحيت تاني يوم لقيت صحابي بيقولولي العسيلي منزل صوركوا من الفرح، ولما شوفت البوست فرحت أووي وعرفت إن السعادة بتبقى بالكلمات البسيطة وتطييب الخاطر، لإنه مكنش مضطر يحضر لمشاغلة الكثيرة، والصور اللي نزلها كان حريص إنه ياخدها من المصور".

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العسيلي يفي بوعده للعروسة حبيبة

وأحيا العسيلي، أول أمس، حفل زفاف "حبيبة"، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معها هي وزوجها، وشاركها عبر صفحاته المختلفة على مواقع السوشيال ميديا وأرفق تعليقا قائلا، "وعدت حبيبة على تويتر إن خلاص فرحها عندي، والحمدلله إمبارح وفيت بوعدي وروحت غنيتلها في فرحها هي وأحمد، الفرح كان في بنها، وكان تحفة والحمد لله هما انبسطوا جدا، ألف مبروك لحبيبة وأحمد".

كان العسيلي نشر الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة "إنتي وأنا"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، في مطلع شهر أغسطس، وعلق عليه، "غدا إن شاء الله".

ليفاجأ بحبيبة أحمد، إحدى المتابعات له، تقول، "لأ لأ مش عارفه محبوش والله.. ومش عارفه مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي"، ليفاجئها هو الآخر بالرد على تغريدتها قائلا، "وليه متحبنيش بس، فرحك عندي خلاص"، لترد الأخيرة، "قول والمصحف لأ لأ مش مصدقة".

وتابعت، "إحنا من بنها وكنا نازلين نحجز الفرح النهاردة أول حد هيعرف أنت"، ليعلق العسيلي: "هتحجزوا في بنها ولا في القاهرة..؟ والتاريخ هيكون أمتى؟ وألف مبروك طبعا".

واستجاب الفنان لحلم الفتاة، التي تمنت أن يحيي حفل زفافها، وشاركت أمس، عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو وهي في طريقها للحفل وعلقت عليه بمقطع من إحدى أغنياته قائلة، "ودي فرحة أخيرا تجمعنا"، مشيرة للعسيلي في تعليقها، "إحنا جاهزين وعسيلي كمان جاهز".