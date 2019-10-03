التوابل والبيض.. أطعمة تزيد متوسط عمر الإنسان

النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان خاصة الذي يحتوي على الخضروات والفواكه عادة ما يكون له تأثير في عمره، بحسب ما أكده العديد من الخبراء منذ سنوات.

ومن خلال إجراء العديد من البحوث والدراسات، تمكنوا من تحديد أفضل 5 أطعمة تساعد في زيادة متوسط العمر، جنبا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع.

وعرضت "روسيا اليوم" 5 أطعمة رئيسية تزيد من العمر:

التوابل

بحسب بحث صيني فأن إضافة التوابل إلى الطعام، قد تزيد من معدل عمر الإنسان، حيث وجدت النتائج أن تناول الأطعمة مع التوابل مرة واحدة على الأقل يوميًا، يخفض من خطر الوفاة بنسبة 10%.

وينسب الباحثون هذا الرابط إلى "الكابسيسين" الموجود في الأطعمة الغنية بالتوابل، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للسمنة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب وأيضا مضادة للسرطان.

البيض

يعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعله خيارا صحيا للراغبين في زيادة العمر الافتراضي.

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ووفقًا لبحث أجراه "معاهد الصحة الوطنية" البريطاني، فإن البروتين يمكن أن يزيد من متوسط العمر بسبب خصائصه المشبعة، وأيضًا للبيض تأثير إيجابي على فقدان الوزن والذاكرة، وصحة العين والعظام.

الخضار الورقية والخضراء

كشفت العديد من الدراسات أن الخضروات الورقية والخضراء تعمل على تحسين صحة الفرد وإطالة عمره، وذلك لأنها تحتوي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية ومجموعة من المكونات الغذائية القوية.

الألياف

لحياة طويلة وصحية، يمكن الاعتماد على الشوفان وحبوب القمح الكاملة وأي حبوب أخرى كاملة.

وبحسب دراسة أجرتها "معاهد الصحة الوطنية" فإن الذين يتناولون نظام غذائي غني بالألياف، وخاصة الحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل للوفاة مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها، ويرجع ذلك إلى قدرة الألياف على تنظيم حركات السكر في الدم وحركات الأمعاء.

السمك

أفاد الباحثون أن الذين يتناولون أنواع مختلفة من الأسماك، لديهم أعلى مستويات من الأحماض الدهنية للأوميجا 3، في دمائهم، ما يؤدي إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة 27%.

وتعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة وسمك السردين وسمك التونة، من أفضل أنواع السمك لزيادة طول العمر.

وينصح الخبراء بالحصول على وجبة واحدة على الأقل في الأسبوع تتضمن أي نوع من هذه الأسماك.