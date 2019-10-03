هذه الأعراض تنذرك بإصابة طفلك بالسكري من النوع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال البروفيسور أندرياس نوي، إن السكري من النوع الأول يُصيب الأطفال أيضًا، مشيرا إلى أنه يرجع في الغالب إلى أسباب وراثية.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الألمانية للسكري، أن أعراض السكري من النوع الأول تتمثل في كثرة شرب الماء وكثرة التردد على المرحاض، بالإضافة إلى التعب الشديد وفقدان الوزن.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل من خلال فحوصات الدم والبول. وفي حال التحقق من الإصابة بالسكري، فإنه يتم العلاج بواسطة الحَقن بالأنسولين.
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