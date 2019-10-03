تعرفِ على أحدث صيحات المكياج من منصات الموضة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تبحث كثير من الفتيات عن مواكبة أحدث صيحات مستحضرات التجميل في كل عام للظهور بشكل معاصر وأنيق ينبض بالحيوية والأنوثة.

ويستعرض لكم الخليج 365 في السطور التالية الأحدث في عالم التجميل من على منصات عروض الأزياء العالمية لخريف وشتاء 2019-2020.

- أحمر الشفاه

نال طلاء الشفاه الأحمر الداكن والناري الإعجاب على منصات الموضة، فهو يمنح المرأة مظهرا مفعما بالأنوثة و البهجة. ويمكنك أيضًا الاعتماد على أحمر الشفاه الجلوسي الذي ظهر بقوة على منصات الموضة العالمية فهو يمنح الشفاه اللمعان اللازم بالإضافة إلى المظهر الطبيعي.

- أحمر الخدود (بلاشر)

ضعي أحمر الخدود على هيئة حرف "C".. وتناسب تلك الصيحة أكثر صاحبات الوجه المائل إلى شكل القلب. ولتطبيقها عليكِ وضع أحمر الخدود بخط ملتف من الصدغ وحتى عظام الوجنتين. وضعي أحمر الخدود برفق على الصدغ وقومي بزيادة الضغط تدريجيًا حتى الوصول إلى منطقة عظام الوجنتين.

- مكياج العيون

الفراغ في رسمة الأيلاينر، هذه الرسمة الجديدة التي انتشرت في عروض Moon Young Hee، تعتبر من أجمل وأسهل صيحات مكياج العيون.

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و لتطبيقها عليكِ تحديدها بقلم أيلاينر رفيع من الزاوية الداخلية للعين بشكل زاوية، ثم انتقلي إلى الزاوية الخارجية لغلق المثلث، مرورًا بالخط الذي يصل الجفن المتحرك بالجفن الثابت.

ورسم العيون بالأيلاينر الملون موضة هذا العام، إذ تنوعت الألوان على المنصات ما بين الأبيض والفضي، بجانب الألوان النارية، مثل دار الأزياء العالمية Giambattista Valli التي اعتمدته خلال مجموعتها.

وانتشرت موضة الرسم حول العين ووضع حبات اللؤلؤ، بطريقة مبتكرة وجريئة، إذ يمكنك رسم شكل الرموش (خطوط صغير) عند الجفن السفلي، أو وضع في نهاية العين حبة لؤلؤ.

ولظلال العين اللامع والجريء، الظلال المرسوم عند الجفن بالجليتر يمكنكِ استخدم ألوان الظلال التي ظهرت بشكل لافت في عروض الأزياء العالمية.

- المكياج الترابي

يتلاءم المكياج الترابي مع مختلف الأوقات والمناسبات، حيث بإمكانك اعتماده في الحياة العملية اليومية أو خلال السهرات المسائية، بالتالي يعد من أساليب المكياج الرائجة جداً لهذا الموسم، ويبدو طبيعي.