عارضات كسرن الحواجز في عالم الأزياء المحتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 03:39 مساءً - فيما يلي 4 عارضات كسرن القيود لتصبحن من أيقونات الإطلالة المحتشمة أو الموديست في عالم الأزياء. حليمة عدن Halima Aden عارضة صومالية أمريكية. وقد كانت أوّل عارضة أزياء ترتدي الحجاب على منصّات العرض، حيث شاركت في العديد من العروض، بما في ذلك Max Mara، وAlberta Ferretti، وYeezy Season 5، كما ظهرت في حملة Nike الإعلانية وهي ترتدي حجاباً رياضياً. خديجة دياوارا Kadija Diyawara عارضة مصريّة مالية. وقد شاركت في عدد من العروض بإطلالتها المحتشمة، بما في ذلك Maki Oh، وPyer Moss، وChromat. إكرام عبدي عمر Ikram Abdi Omar Advertisements عارضة صومالية ظهرت في مجلة فوغ آرابيا Vogue Arabia، بعد أن شاركت سابقاً في أسبوع الموضة المحتشمة بلندن Modest Fashion Week، حيث كان ظهورها بعرض أزياء خريف 2018 للمصمّمة مولّي غودارد Molly Goddard . شهيرة يوسف Shahira Yusuf عارضة صومالية- بريطانية. وظهرت في العديد من المجلات المرموقة مثلVogue Arabia وBritish Vogue وElle Magazine. وهي مثال للإطلالة المحشمة.

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