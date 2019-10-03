رجل أعمال روسي يعيش مع الذئاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المعتاد أن نلاحظ علاقة ألفة بين شخص ما وحيواناته الأليفة مثل القطط والكلاب، أما أن تكون هذه العلاقة والألفة مع الذئاب فهذا هو الشيء الغريب.

رجل الأعمال الروسي كيريل بوتابوف، الذي ينحدر من مدينة يكاترنبورغ بإقليم الأورال، لا يفارق ذئابه للعام الثالث على التوالي ويعيش معها في منزل واحد.. وذلك بعد أن أنقذها وأخذها من حديقة الحيوان حيث عاشت داخل قفص صغير على الأرضية الخرسانية.

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كيريل بوتابوف كان يدرس على مدى أعوام عادات الذئاب ويطعمها بيده حتى أصبح في آخر المطاف صديقا لها.. كما أنه يدير صفحة على “إنستجرام” حيث يتحدث إلى الأصدقاء عن ذئابه “الأليفة” وقال إن قلائل في العالم كله من استطاعوا “تدجين” الذئاب البرية.

الرجل الروسي لديه 4 ذئاب أطلق على كل منها اسم خاص تستجيب الذئاب لها، ويحاول أن يكسر صورة نمطية تفيد بأن الذئاب هي حيوانات شريرة وخطيرة، كما يحاول القضاء على فكرة شيطنة الذئاب في أفلام الرسوم المتحركة والكتب.

كيريل قال: إن تلك الحيوانات لا تختلف مبدئيا عن الكلاب، فهي تفرح وتغضب ويمكن أن تقيم علاقات صداقة مع البشر، ويتوقف ذلك على حسن النية، ويظهر لديها شعور المحبة والود تجاه البشر إذا أحست بأن الإنسان لا يؤذيها.. بحسب “روسيا اليوم”.