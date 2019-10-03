إليسا تقدم نصائح للوقاية من سرطان الثدي: عليكي بالطبيب والفحص الدوري

تزامنًا مع بدء شهر التوعية من مرض سرطان الثدي، نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة جديدة، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت "إليسا"، "تشرين الأول شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي".

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كما نادت الفنانة اللبنانية، بتوعية السيدات من الإصابة بهذا المرض الخطير، من واقع تجربتها معه، فغردت، "إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري، وإذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعو للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل، كرمالِك... وكرمال كل اللي بيحبوكي".

وكانت أعلنت إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي، في أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي طرحتها العام الماضي، متحدثة عن مرضها وكيفية دعم أصدقائها لها في كليب حصل على ملايين المشاهدات ونال إعجاب الكثيرين، كما انتشرت حملة داعمة لإليسا في مرضها.