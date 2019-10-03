البنات بتنصح بعض: إزاي تعرفي أنه مش "هيمشي بالتورتة يوم خطوبتك"؟

جدل كبير أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا علي منشور ادعت فيه فتاة انسحاب عريسها أثناء حفل خطبته من القاعة حاملا معه تورتة الخطوبة، الأمر الذي قابلته بعض الفتيات بالسخرية، أما الأخريات فتخوفن من تكرار الفكرة معهن.

حرص الفتيات على عدم تكرار ما تعرضت له "نيهال شعبان" بطلة واقعة التورتة مع خطيبها "مصطفى" معهن، دفعهن لتقديم نصائح تداولتها الفتيات فيما بينهن وكأنها "القواعد الاربعين لاختيار عريس ما يهربش بالتورتة".. أكثر من تساؤل انطلق عبر جروبات الفتيات، يعكس قلقهن من الوقوع في براثن عريس من عينة "مصطفي"، فكتبت ضحي عبدالله: "هو أنا أعرف منين إنه ممكن يطلع في الآخر زيه؟".

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لم تكن ضحى، وحدها من تسلل الخوف إليها بل كتبت سلوى إبراهيم، هي الأخرى أن هناك علامات يجب أن تضعها الفتاة أمام عينيها حتى لا تقع في هذا الفخ، ومنها حديث الشاب بشكل متكرر عن الأموال، وأنه في حال لاحظت الفتاة أن الحديث دائما في هذا الاتجاه فعليها الهروب فورًا من تلك الزيجة.

وتقول غادة الريس، إن هناك الكثير من العلامات يجب الحذر منها حتى لا يحدث ذلك وفي مقدمتها تدخل الأهل في شكل العلاقة، حيث إن ذلك من المؤشرات القوية على أن العلاقة ستنتهي بهذا الشكل لا محالة: "كمان لما تلاقيه ما بيتكلمش عن مستقبل العلاقة حتى وانتوا مخطوبين اخلعى فورًا لأن ده أصلا انتى مش في حساباته"، وتستكمل: "كمان في علامة تانية مهمة لو نصر أهله عليكي اعرفي إنه توأم مصطفى".

اما علياء رشدي، فكان لها رأي آخر وهو بعيد تمامًا عن الماديات وعلاقته بأسرته ويتعلق بكونه سليط اللسان ويتمتع بشخصية نرجسية: "نصيحة للبنات بلاش اللي شايف نفسه ما بيغلطش ولسانه طويل هيلبسك التورتة في وشك بعد ما يقلب الترابيزة ويقولك انتى اللي غلطانة وأنا مش عاوز أكمل".